Rolls-Royce Buka-bukaan Bisnis Mesin Pesawat hingga Keamanannya

JAKARTA - Rolls Royce tak hanya fokus di bisnis mobil tapi juga ikut terlibat dalam mengembangkan dan menyediakan berbagai solusi energi dan propulsi kompleks untuk penerapan transportasi udara, laut dan darat.

Diketahui bahwa Rolls-Royce menyediakan mesin untuk pesawat Airbus A330 yang dimiliki oleh Garuda Indonesia dan A330neo yang dimiliki oleh Lion Air.

President Rolls-Royce South East Asia, Pacific & South Korea, Dr Bicky Bhangu mengatakan kalau pihaknya sudah memiliki 35 jenis pesawat yang dapat dikendalikan dengan teknologi gas turban.

"Kami juga memiliki lebih dari 13.000 mesin yang dikendalikan dari seluruh dunia, mesin ini dapat dikendalikan oleh semua pesawat terbang yang ada di seluruh dunia. Civil Aerospace ini juga merupakan 50% keuntungan dari perusahaan kami, sehingga menjadi salah satu bagian yang menjadi fokus utama kami," katanya saat ditemui Okezone di Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2023.

