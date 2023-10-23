Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Harga Saham Brand Mewah Louis Vuitton (LVMH) Milik Orang Terkaya Dunia Anjlok, Ini Penyebabnya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |11:42 WIB
Harga Saham Brand Mewah Louis Vuitton (LVMH) Milik Orang Terkaya Dunia Anjlok, Ini Penyebabnya
Saham LVMH anjlok. (Foto: Yahoo)
JAKARTA - Harga saham brand mewah mengalami penurunan pada beberapa waktu terakhir.

salah satunya harga saham Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH) mengalami penurunan hingga 20% dalam 6 bulan terakhir.

Semenjak masa pandemi, para pemilik perusahaan-perusahaan mewah ini tidak dapat bergantung pada kelompok menengah atas karena prospek ekonomi mereka melemah.

Dalam hal ini juga, brand mewah yang biasanya memiliki keuntungan berlimpah juga juga mulai merasakan kesulitan pada tahun 2023.

Hal itu karena kondisi keuangan yang semakin ketat dan konsumen tampaknya menarik kembali pembelian barang kelas atas.

Saat ini, saham LVMH jatuh ke level terendah pada perdagangan di Paris, Kamis, 19 Oktober 2023 merosot menjadi USD675 ribu setelah perusahaan tersebut melaporkan pertumbuhan pendapatan kuartalan yang lebih lemah dari perkiraan.

