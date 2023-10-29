Ternyata Begini Sejarah Zebra Croos

JAKARTA - Zebra croos sering dijumpai saat menyeberangi persimpangan jalan. Adapun warnanya hitam-putih dan garis tegak lurus.

Fungsi dari zebra croos untuk memberikan rasa aman bagi para pejalan kaki saat menyebrang di jalan raya.

Marka jalan yang sering kita jumpai di jalan-jalan dengan warnanya yang khas ini ternyata sudah lama ditemukan.

Dilansir dari akun resmi Instagram @kemenpupr, zebra croos diawali dengan eksperimen di Inggris pada tahun 1930 untuk memberikan ruang yang sistematis bagi pejalan kaki agar dapat menyeberang jalan dengan aman di tengah kacaunya lalu lintas London saat itu.

Dari hasil eksperimen diketahui, desain perlintasan yang paling efektif adalah garis hitam putih karena memudahkan pejalan kaki sekaligus dapat dilihat dengan jelas oleh pengemudi kendaraan.

Pada tahun 1948, anggota parlemen Inggris James Callaghan mengunjungi Laboratorium Penelitian Transportasi dan Jalan Inggris. Saat diperlihatkan desain penyeberangan pejalan kaki berwarna hitam putih, ia menyebut desain tersebut mirip zebra.