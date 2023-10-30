Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: Waspadai IHSG Berpotensi Tembus ke 6.711

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |07:47 WIB
Riset MNC Sekuritas: Waspadai IHSG Berpotensi Tembus ke 6.711
IHSG hari ini. (Foto: Freepik)
JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya menguat 0,7% ke 6.759 dan disertai oleh munculnya volume pembelian pada akhir pekan kemarin.

MNC Sekuritas mengatakan, tetap waspadai apabila IHSG kembali menembus area 6.711.

"Maka selanjutnya IHSG akan menguji ke rentang area 6.666-6.676 untuk menyelesaikan wave c dari wave (ii)," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (30/10/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.711, 6,622 dan resistance 6.901, 6.987

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ASII - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 5,525-5,600

Target Price: 5,950, 6,200

Stoploss: below 5,475

