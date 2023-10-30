JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya menguat 0,7% ke 6.759 dan disertai oleh munculnya volume pembelian pada akhir pekan kemarin.
MNC Sekuritas mengatakan, tetap waspadai apabila IHSG kembali menembus area 6.711.
"Maka selanjutnya IHSG akan menguji ke rentang area 6.666-6.676 untuk menyelesaikan wave c dari wave (ii)," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (30/10/2023).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.711, 6,622 dan resistance 6.901, 6.987
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
ASII - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 5,525-5,600
Target Price: 5,950, 6,200
Stoploss: below 5,475