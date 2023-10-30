Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Asset Management Ajak Masyarakat Cerdas Berinvestasi

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |16:32 WIB
MNC Asset Management Ajak Masyarakat Cerdas Berinvestasi
MNC Asset Management. (Foto: MPI)
A
A
A

SURABAYA - PT MNC Asset Management mengajak masyarakat khususnya Kota Surabaya untuk cerdas berinvestasi.

Pemahaman tentang keuangan dan investasi penting diketahui sejak dini.

 BACA JUGA:

Edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat terus dilakukan MNC Asset di setiap kesempatan. Salah satunya di event Jatim Inclution Festival (JIFest) 2023 di sebuah mal di Kota Surabaya, Minggu, 29 Oktober 2023.

Menurut Brand Manager MNC Asset Management Cabang Surabaya, Rezha Pahlafi pihaknya punya tanggung jawab untuk memberi edukasi kepada masyarakat mengenai keuangan khususnya reksa dana.

 BACA JUGA:

"Kita sejak awal mencanangkan mengenai pentingnya berinvestasi. Kita memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait pengelolaan keuangan dan finansial di masa depan," kata Rezha ditemui di acara penutupan JIFest 2023.

Riza menyadari, saat ini banyak sekali kasus investasi ilegal yang meresahkan masyarakat karena menjadi korban.

Halaman: 1 2
1 2
