Tips agar Lifestyle Tetap Jalan dan Finansial Tetap Aman, Pantau IG Live MNC Asset dan Endito Prasetio

JAKARTA – MNC Asset Management akan membagikan tips agar lifestyle tetap jalan namun finansial tetap aman. Tips ini dirasa penting mengingat banyak orang berpendapat bahwa Gen Z dan milennial atau anak muda yang berada pada rentang umur 20-30 tahun sangat payah dalam mengelola keuangan.

Penyebab utamanya adalah pada lifestyle atau gaya hidup yang cenderung boros, seperti pemenuhan hasrat untuk menghabiskan uangnya dengan traveling, nongkrong, dan produk fashion. Hal ini juga diperkuat dengan semakin mudahnya setiap orang untuk berbelanja di e-commerce.

Memiliki finansial yang aman merupakan salah satu tujuan mendapatkan kehidupan yang layak dalam jangka panjang, hal ini dapat dicapai asal para anak-anak muda ini dapat mulai bijak dalam pengelolaan keuangannya, seperti mulai dapat membedakan mana yang prioritas dan mana keinginan yang tidak penting.

Namun uniknya menurut data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada bulan Agustus 2023, kelompok umur di bawah 30 tahun menguasai jumlah investor di Indonesia yakni sampai 57,04% , dengan kata lain sebenarnya mereka mulai peduli dengan investasi. Oleh karena itu perlu adanya solusi agar mereka dapat tetap menjalankan lifestyle dengan nyaman namun finansial tetap aman.

MNC Asset Management yang merupakan salah satu unit bisnis PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) mengajak narasumber Endito Prasetio yang merupakan seorang perencana keuangan, kreator konten, motivator sekaligus founder Celoteh Motivasi untuk ngobrol seru dalam program BISIK-BISIK (Bikin Investasi Jadi Asik) bertajuk “Finansial Aman, Lifestyle Gas Terus” pada hari Selasa, 3 Oktober 2023, pukul 16:00 WIB, yang seperti biasa akan dipandu oleh Annafrid Nikijuluw - Business Manager MNC Asset Management sebagai Host.