HOME FINANCE HOT ISSUE

Ramaikan Bulan Inklusi Keuangan 2023, MNC Asset Luncurkan Program BISIK-BISIK

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |14:08 WIB
Ramaikan Bulan Inklusi Keuangan 2023, MNC Asset Luncurkan Program BISIK-BISIK
MNC Asset Siapkan Program untuk Bulan Inklusi Keuangan. (foto: Okezone.com/MNC Asset)
A
A
A

JAKARTA – Oktober menjadi bulan yang spesial bagi para lembaga jasa keuangan, sebab pada akan ramai dilakukan berbagai macam kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK).

BIK sudah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kementerian/lembaga dan lembaga jasa keuangan sejak 2016. Tujuan dari rentetan acara BIK sendiri adalah agar masyarakat dapat memahami dan menggunakan layanan jasa keuangan dengan benar dan bertanggung jawab.

MNC Asset Management pada acara BIK kali ini meluncurkan program baru yaitu BISIK-BISIK (Bikin Investasi Jadi Asik) yang akan dilaksanakan mulai 3 Oktober – 24 Oktober 2023. Dalam acara tersebut MNC Asset Management akan berkejasama dengan financial planner dan Universitas.

Program ini juga sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024 nanti.

Selama program BISIK-BISIK nanti masyarakat akan disuguhkan dengan kolaborasi yang tentunya akan bermanfaat, seperti pembahasan tentang pengelolaan keuangan yang benar dan efektif, edukasi tentang investasi, dan market outlook yang khusus membahas kondisi ekonomi nasional dan internasional.

1 2
