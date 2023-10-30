Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mudahkan Generasi Muda Berinvestasi, Ini Keuntungan Aplikasi Motion Funds

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |16:35 WIB
Mudahkan Generasi Muda Berinvestasi, Ini Keuntungan Aplikasi Motion Funds
MNC Asset Management. (Foto: MPI)
A
A
A

SURABAYA - PT MNC Asset Management menyadari kesadaran masyarakat khususnya Kota Surabaya untuk berinvestasi makin meningkat.

Karenanya, pemahaman tentang keuangan dan investasi penting terus diberikan kepada generasi muda.

 BACA JUGA:

Brand Manager MNC Asset Management Cabang Surabaya, Rezha Pahlafi menyebutkan, di era digitalisasi sekarang ini, tak ada yang sulit untuk mengakses informasi terkait dengan investasi.

Sebagai salah satu unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), MNC Asset Management terus mendorong pertumbuhan bisnis di 2023 ini.

Salah satu upayanya dengan meluncurkan produk reksa dana online versi terbaru yakni New Version Motion Funds.

 BACA JUGA:

Produk ini dibuat guna mengikuti perkembangan era digital saat ini, dan tentunya hal ini akan memudahkan nasabah untuk berinvestasi.

