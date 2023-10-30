Mudahkan Generasi Muda Berinvestasi, Ini Keuntungan Aplikasi Motion Funds

SURABAYA - PT MNC Asset Management menyadari kesadaran masyarakat khususnya Kota Surabaya untuk berinvestasi makin meningkat.

Karenanya, pemahaman tentang keuangan dan investasi penting terus diberikan kepada generasi muda.

Brand Manager MNC Asset Management Cabang Surabaya, Rezha Pahlafi menyebutkan, di era digitalisasi sekarang ini, tak ada yang sulit untuk mengakses informasi terkait dengan investasi.

Sebagai salah satu unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), MNC Asset Management terus mendorong pertumbuhan bisnis di 2023 ini.

Salah satu upayanya dengan meluncurkan produk reksa dana online versi terbaru yakni New Version Motion Funds.

Produk ini dibuat guna mengikuti perkembangan era digital saat ini, dan tentunya hal ini akan memudahkan nasabah untuk berinvestasi.