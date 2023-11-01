Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Cara Lepas dari Pinjol

Rio Adryawan , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |07:03 WIB
Begini Cara Lepas dari Pinjol
Cara lepas dari pinjol. (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA – Cara lepas dari Pinjaman Online (pinjol) baik legal maupun ilegal sangat menarik untuk diketahui.

Pinjol kini menjadi salah satu cara cepat bagi masyarakat untuk mendapatkan uang secara mudah.

 BACA JUGA:

Namun dibalik kemudahan itu membuat sebagian masyarakat menjadi resah.

Pasalnya, pendaftaran pinjol menggunakan data diri sehingga membuat beberapa masyarakat khawatir datanya disalahgunakan.

 BACA JUGA:

Apalagi pinjol ilegal yang keamanan datanya sangat minim. Hal ini memungkinkan sekali data pribadi yang dimasukkan bisa saja bocor ke pihak lain

Lantas bagaimana cara lepas dari pinjol?

