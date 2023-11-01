Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Indeks Harga Perdagangan Besar Naik 3,56% pada Oktober 2023

Michelle Natalia , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |12:49 WIB
Indeks Harga Perdagangan Besar Naik 3,56% pada Oktober 2023
Indeks Harga Perdagangan Besar Oktober 2023. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perubahan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nasional tahun ke tahun (y-on-y) sebesar 3,56% pada Oktober 2023.

IHPB Umum Nasional di Oktober 2023 tercatat sebesar 116,73, naik dari posisi sebelumnya 112,72 di Oktober 2022. Kenaikan IHPB tertinggi terjadi pada Sektor Pertanian, yaitu sebesar 6,96%.

 BACA JUGA:

"Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga tahun ke tahun (yoy) pada Oktober 2023 antara lain padi, wortel, jahe, pasir, beras, dan rokok kretek dengan filter," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Pada Oktober 2023, sektor industri merupakan penyumbang andil dominan pada perubahan IHPB tahunan, yaitu sebesar 2,31%.

 BACA JUGA:

Sektor pertanian menyumbang andil yoy sebesar 1,24% dan sektor pertambangan dan penggalian menyumbang andil yoy sebesar 0,01%.

Halaman:
1 2
