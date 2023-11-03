Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpeluang Lanjutkan Penguatan

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - MNC Sekuritas mengatakan, pergerakan IHSG ada peluang melanjutkan penguatan ke 6.881.

"Selama IHSG tidak kembali terkoreksi ke bawah 6.639, maka diperkirakan IHSG berpeluang melanjutkan penguatannya ke rentang 6.824-6.881 terlebih dahulu," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (3/11/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.622, 6.578 dan resistance 6.840, 6.772.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

BBRI - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 4.880-4.980

Target Price: 5.175. 5.300

Stoploss: below 4.830