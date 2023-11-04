Cek Apakah Pinjol Bisa Melacak Kita Lewat Lokasi di HP?

Cek apakah pinjol bisa melacak kita lewat lokasi di HP (Foto: techrepublic)

JAKARTA - Cek apakah pinjol bisa melacak kita lewat lokasi di HP? Adapun pinjaman online (pinjol) memiliki beberapa data dari nasabah. Untuk itu pengguna diharapkan untuk tetap selalu berhati-hati dan waspada dalam menggunakan aplikasi pinjol.

Hal ini dikarenakan, beberapa pinjol illegal ini dikabarkan dapat mengakses kontak di handphone bahka bisa melacak lokasi keberadaan Anda.

Sayangnya, rumor cek apakah pinjol bisa melacak kita lewat lokasi adalah salah. Pasalnya, pinjol resmi tidak boleh mengakses kontak para debitur.

Kepala OJK Solo, Eko Yunianto mengungkapkan, pinjol legal hanya bisa mengakses kamera, mikropon, dan lokasi HP peminjam.

"Dalam rangka melindungi data pribadi pengguna, kami dari OJK melarang platform pinjol legal untuk mengakses selain dari 3 hal, yaitu hanya kamera, mikropon, dan location," ungkap Eko, dikutip Sabtu (4/11/2023).

Sehingga, pinjol legal tidak diizinkan mengakses galeri dan kontak HP yang biasanya dilakukan oleh pinjol ilegal.

"Selain itu tidak boleh, sepanjang pinjol itu adalah pinjol terdaftar dan berizin dari OJK," ungkap Eko.