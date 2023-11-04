Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Pangan Serba Mahal, Keuntungan Pedagang Terpangkas 50%

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |17:59 WIB
Harga Pangan Serba Mahal, Keuntungan Pedagang Terpangkas 50%
Harga pangan alami kenaikan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga pangan yang serba mahal mengikis keuntungan pada Pedagang di Pasar Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Pedagang mengeluh adanya kenaikan harga sayuran hingga bumbu dapur berimbas pada keuntungan yang terpangkas hingga 50%.

Salah satu pedagang sayuran di Pasar Pondok Gede, Amit (26) mengakui harga sayur-mayur yang saat ini didagangkannya terus melonjak yang dirasakan terjadi sejak Bulan September lalu dan berlanjut hingga bulan November ini.

"Perbedaan pendapat ini bisa 50%, kalau dibandingkan bulan September dengan saat ini," ujar Amit saat ditemui MNC Portal di Pasar Pondok Gede, Sabtu (4/11/2023).

Amit menilai kenaikan harga yang terjadi saat ini sangat drastis jika dibandingkan dengan Bulan September lalu. Misalnya untuk cabai, pada September lalu, Amit sempat menjual dengan harga Rp60 ribu/kg, sedangkam hari ini harga cabai sudah dijual hampir Rp100/kg.

Sedangkan untuk bawang merah, hari ini Amit menjual dengan harga Rp34 ribu/kg, padahal pada Oktober lalu Amit hanya menjual dengan harga Rp28 ribu/kg. Sayuran sawi putih juga mengalami kenaikan harga, jika pada bulan Oktober lalu Amit menjual Rp12 ribu/kg, hari ini harga sawi putih sudah dijual Rp16 ribu/kg.

Kemudian untuk buncis, pada September lalu Amit menjualnya dengan harga Rp20 ribu/kg, pada hari ini harga buncis sudah tembus Rp34 ribu/kg. Keniakan harga itu praktis membuat Amit harus merogoh kocek yang lebih dalam untuk belanja modal baru.

Penambahan biaya modal belanja itu akhirnya mengharuskan Amit untuk menggunakan keuntungan yang didapatkannya pada bulan bulan sebelumnya. Hal itu yang menurut pedagang adanya kenaikan harga yang terus terjadi ini makin lama makin mengikis pendapatannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/320/3081111/5-fakta-ri-segera-swasembada-pangan-hingga-kekhawatiran-prabowo-akan-terjadinya-perang-VZA1o4Ugi7.jpg
5 Fakta RI Segera Swasembada Pangan hingga Kekhawatiran Prabowo Akan Terjadinya Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/320/3057471/harga-pangan-awal-september-cabai-dan-bawang-kembali-naik-KrQQg8H8OP.jpg
Harga Pangan Awal September, Cabai dan Bawang Kembali Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/320/3049929/ketua-mpr-bamsoet-wanti-wanti-krisis-pangan-ri-jangan-andalkan-impor-M3mbBPksUI.png
Ketua MPR Bamsoet Wanti-Wanti Krisis Pangan, RI Jangan Andalkan Impor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/320/3042235/dirut-bulog-ungkap-penyebab-ri-di-pinggir-jurang-krisis-pangan-gKdm0sSdmb.jpg
Dirut Bulog Ungkap Penyebab RI di Pinggir Jurang Krisis Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/320/3038459/perindo-ungkap-3-jurus-utama-hadapi-ancaman-krisis-pangan-GXQWDFxLZ9.jpg
Perindo Ungkap 3 Jurus Utama Hadapi Ancaman Krisis Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/320/2992391/harga-daging-sapi-tembus-rp150-ribu-per-kg-jelang-lebaran-2024-ZLSoC0qD22.jpg
Harga Daging Sapi Tembus Rp150 Ribu per Kg Jelang Lebaran 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement