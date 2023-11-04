Harga Pangan Serba Mahal, Keuntungan Pedagang Terpangkas 50%

JAKARTA - Harga pangan yang serba mahal mengikis keuntungan pada Pedagang di Pasar Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Pedagang mengeluh adanya kenaikan harga sayuran hingga bumbu dapur berimbas pada keuntungan yang terpangkas hingga 50%.

Salah satu pedagang sayuran di Pasar Pondok Gede, Amit (26) mengakui harga sayur-mayur yang saat ini didagangkannya terus melonjak yang dirasakan terjadi sejak Bulan September lalu dan berlanjut hingga bulan November ini.

"Perbedaan pendapat ini bisa 50%, kalau dibandingkan bulan September dengan saat ini," ujar Amit saat ditemui MNC Portal di Pasar Pondok Gede, Sabtu (4/11/2023).

Amit menilai kenaikan harga yang terjadi saat ini sangat drastis jika dibandingkan dengan Bulan September lalu. Misalnya untuk cabai, pada September lalu, Amit sempat menjual dengan harga Rp60 ribu/kg, sedangkam hari ini harga cabai sudah dijual hampir Rp100/kg.

Sedangkan untuk bawang merah, hari ini Amit menjual dengan harga Rp34 ribu/kg, padahal pada Oktober lalu Amit hanya menjual dengan harga Rp28 ribu/kg. Sayuran sawi putih juga mengalami kenaikan harga, jika pada bulan Oktober lalu Amit menjual Rp12 ribu/kg, hari ini harga sawi putih sudah dijual Rp16 ribu/kg.

Kemudian untuk buncis, pada September lalu Amit menjualnya dengan harga Rp20 ribu/kg, pada hari ini harga buncis sudah tembus Rp34 ribu/kg. Keniakan harga itu praktis membuat Amit harus merogoh kocek yang lebih dalam untuk belanja modal baru.

Penambahan biaya modal belanja itu akhirnya mengharuskan Amit untuk menggunakan keuntungan yang didapatkannya pada bulan bulan sebelumnya. Hal itu yang menurut pedagang adanya kenaikan harga yang terus terjadi ini makin lama makin mengikis pendapatannya.