Pinjaman Online Melalui WhatsApp Apakah Aman?

JAKARTA - Pinjaman online melalui whatsapp apakah aman? Hal ini yang perlu diperhatikan bagi masyarakat. Saat ini pinjaman online atau pinjol masih menjadi suatu alternatif keuangan yang cukup menggiurkan bagi masyarakat.

Terlebih di kondisi saat ini cukup banyak orang yang membutuhkan dana secara cepat. Tentunya banyaknya perusahaan pinjol memberikan informasi mengenai pinjamannya melalui whatsapp.

Lantas pinjaman online melalui whatssapp apakah aman? Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa penawaran pinjaman online melalui SMS dan WhatsApp tidak diperbolehkan. Masyarakat diminta menghapus dan memblokir nomor yang mengirim pesan penawaran semacam ini.

Faktanya penipuan pinjaman online melalui Whatsapp kini sudah merebak dengan mencatut nama koperasi. Modusnya adalah mengirim pesan secara acak melalui SMS Caster dan menawarkan pinjaman online melalui nomor Whatsapp yang tersedia.

Untuk itu, promosi pinjaman online lewat WA yang sesumbar terpercaya ternyata berpotensi merupakan tawaran pinjol ilegal.

Berikut menghindari Penipuan Berkedok Pinjaman Online lewat WA dan SMS

1. Cek Validitas Penyedia Jasa Pinjaman

Jika kondisi saat ini tidak memberi pilihan selain menggunakan jasa pinjaman online, maka dalam proses pemilihan jasa tersebut harus berhati-hati. Jangan langsung tergiur oleh pesan singkat yang dikirim ke handphone Anda.

Kalaupun Anda tergiur, lakukan pengecekan apakah penawaran pinjaman online lewat WA dan SMS tersebut valid atau tidak melalui rekam jejak digitalnya di Internet.