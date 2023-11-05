Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Laba Japfa Comfeed Turun 34,3% Jadi Rp937,2 Miliar di Kuartal III-2023

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |12:01 WIB
Laba Japfa Comfeed Turun 34,3% Jadi Rp937,2 Miliar di Kuartal III-2023
Laba Japfa Comfeed turun. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) mengantongi laba bersih sebesar Rp937,25 miliar atau turun 34,37% di kuartal III 2023 dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,42 triliun.

Meski demikian, penjualan bersih perseroan naik tipis 2,64% menjadi Rp37,76 triliun dari sebelumnya Rp36,79 triliun. Penjualan segmen peternakan komersial menjadi kontributor terbesar dengan menyumbang sebesar Rp15,68 triliun dari sebelumnya Rp14,25 triliun. Demikian dikutip dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu (5/11/2023).

 BACA JUGA:

Kemudian, penjualan segmen pakan ternak tercatat sebesar Rp10,04 triliun. Lalu, segmen pengolahan hasil peternakan dan produk konsumen berkontribusi sebesar Rp5,92 triliun. Di samping itu, penjualan produk budidaya perairan tercatat sebesar Rp3,40 triliun. Segmen perdagangan dan lain-lain menyumbang sebesar Rp1,79 triliun, sedangkan penjualan produk pembibitan unggas menyumbang sebesar Rp1,53 triliun.

Dari sisi pengeluaran, beban pokok penjualan tercatat naik 3,90% dari Rp30,64 triliun menjadi Rp31,84 triliun. Selain itu, beban penjualan dan pemasaran naik 11,92% menjadi Rp1,53 triliun dari sebelumnya Rp1,36 triliun. Serta, beban umum dan administrasi naik menjadi Rp2,34 triliun dari sebelumnya sebesar Rp2,31 triliun.

 BACA JUGA:

Per September 2023, total nilai aset perseroan tercatat tumbuh sebesar 6,59% menjadi Rp34,84 triliun dari posisi akhir tahun 2022 yang sebesar Rp32,69 triliun. Liabilitas perseroan tercatat sebesar Rp20,69 triliun dan ekuitas sebesar Rp14,14 triliun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/278/3184320/ihsg_ditutup_menguat-9EtU_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Turun 0,65 Persen di 8.361
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/278/3184230/ihsg_hari_ini-g2zw_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.427
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/278/3183908/ihsg_pekan_depan-VA1K_large.jpg
IHSG Pekan Depan Diprediksi Bergerak Terbatas Dibayangi Hasil Neraca Hasil RDG BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/278/3183525/ihsg_sesi_i-TKil_large.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,15 Persen ke 8.384
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183482/ihsg_dibuka_menguat-hcbt_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.378 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/278/3183475/ihsg_hari_ini_berpotensi_menguat-ca4b_large.jpg
IHSG Diprediksi Menguat, Simak Rekomendasi Sahamnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement