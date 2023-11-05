Laba Japfa Comfeed Turun 34,3% Jadi Rp937,2 Miliar di Kuartal III-2023

JAKARTA - PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) mengantongi laba bersih sebesar Rp937,25 miliar atau turun 34,37% di kuartal III 2023 dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,42 triliun.

Meski demikian, penjualan bersih perseroan naik tipis 2,64% menjadi Rp37,76 triliun dari sebelumnya Rp36,79 triliun. Penjualan segmen peternakan komersial menjadi kontributor terbesar dengan menyumbang sebesar Rp15,68 triliun dari sebelumnya Rp14,25 triliun. Demikian dikutip dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu (5/11/2023).

Kemudian, penjualan segmen pakan ternak tercatat sebesar Rp10,04 triliun. Lalu, segmen pengolahan hasil peternakan dan produk konsumen berkontribusi sebesar Rp5,92 triliun. Di samping itu, penjualan produk budidaya perairan tercatat sebesar Rp3,40 triliun. Segmen perdagangan dan lain-lain menyumbang sebesar Rp1,79 triliun, sedangkan penjualan produk pembibitan unggas menyumbang sebesar Rp1,53 triliun.

Dari sisi pengeluaran, beban pokok penjualan tercatat naik 3,90% dari Rp30,64 triliun menjadi Rp31,84 triliun. Selain itu, beban penjualan dan pemasaran naik 11,92% menjadi Rp1,53 triliun dari sebelumnya Rp1,36 triliun. Serta, beban umum dan administrasi naik menjadi Rp2,34 triliun dari sebelumnya sebesar Rp2,31 triliun.

Per September 2023, total nilai aset perseroan tercatat tumbuh sebesar 6,59% menjadi Rp34,84 triliun dari posisi akhir tahun 2022 yang sebesar Rp32,69 triliun. Liabilitas perseroan tercatat sebesar Rp20,69 triliun dan ekuitas sebesar Rp14,14 triliun.