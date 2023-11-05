Apakah Program Magang Dalam Negeri Digaji? Ini Jawabannya

JAKARTA – Program magang salah satu hal yang sangat penting untuk menambah pengalaman kerja.

Magang sendiri sudah diatur secara khusus di dalam undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pada pasal 21-30.

Aturan tersebut bahkan diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.22/Men/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri.

Namun apakah program magang dalam negeri digaji?

Sesuai dengan Permenaker Nomor 6 tahun 20220, peserta magang tidak digaji tetapi mendapatkan uang saku. Uang saku meliputi uang makan, uang transport, dan insentif.

Jadi besarnya uang saku, bergantung kepada Perusahaan di mana kalian magang.