HOME FINANCE SMART MONEY

Apakah Program Magang Dalam Negeri Digaji? Ini Jawabannya

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |21:01 WIB
Apakah Program Magang Dalam Negeri Digaji? Ini Jawabannya
Apakah magang dibayar? (Foto: Kemnaker)
A
A
A

JAKARTA – Program magang salah satu hal yang sangat penting untuk menambah pengalaman kerja.

Magang sendiri sudah diatur secara khusus di dalam undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pada pasal 21-30.

 

Aturan tersebut bahkan diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.22/Men/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri.

Namun apakah program magang dalam negeri digaji?

 

Sesuai dengan Permenaker Nomor 6 tahun 20220, peserta magang tidak digaji tetapi mendapatkan uang saku. Uang saku meliputi uang makan, uang transport, dan insentif.

Jadi besarnya uang saku, bergantung kepada Perusahaan di mana kalian magang.

