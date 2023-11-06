Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ace Hardware (ACES) Raup Laba Rp485,8 Miliar hingga Kuartal III-2023, Naik 38%

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |11:09 WIB
Ace Hardware (ACES) Raup Laba Rp485,8 Miliar hingga Kuartal III-2023, Naik 38%
Saham ACES Raup Laba (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) meraup laba sebesar Rp485,83 miliar hingga kuartal III 2023, atau naik 38,13% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp351,71 miliar.

Mengutip laporan keuangan BEI, Senin (6/11/2023), kenaikan laba bersih perseroan sejalan dengan tumbuhnya penjualan bersih sebesar 12,22% menjadi Rp5,49 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp4,89 triliun.

Secara rinci, penjualan produk perbaikan rumah mendominasi dengan menyumbang sebesar Rp2,91 triliun. Kemudian, penjualan produk gaya hidup tercatat sebesar Rp2,24 triliun, dan produk permainan mencatatkan penjualan sebesar Rp224,90 miliar. Sementara itu, penjualan konsinyasi tercatat sebesar Rp387,93 miliar, dan biaya konsinyasi sebesar Rp279,12 miliar.

Dari sisi pengeluaran, beban pokok penjualan ACES tercatat sebesar Rp2,84 triliun, naik dari sebelumnya Rp2,53 triliun. Adapun, beban usaha tercatat sebesar Rp2,10 triliun, serta beban lainnya tercatat sebesar Rp10,28 miliar.

Hingga akhir September 2023, total nilai aset perseroan turun 2,47% menjadi Rp7,42 triliun, dari posisi akhir Desember 2022 yang sebesar Rp7,24 triliun. Liabilitas ACES tercatat sebesar Rp1,54 triliun dan ekuitas sebesar Rp5,58 triliun.

