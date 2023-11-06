Jababeka (KIJA) Raup Laba Rp65,48 Miliar hingga Kuartal III 2023

JAKARTA - PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) meraih laba Rp65,48 miliar hingga kuartal III 2023. Hal ini terbalik dari periode yang sama tahun sebelumnya, merugi sebesar Rp137,48 miliar.

Sejalan dengan itu, penjualan dan pendapatan jasa perseroan tercatat sebesar Rp2,25 triliun atau tumbuh 29,65% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,73 triliun. Secara rinci, segmen land development & property perseroan tercatat sebesar Rp1,12 triliun, naik 51% dari sebelumnya sebesar Rp744,4 miliar.

Pertumbuhan tersebut utamanya ditopang oleh peningkatan penjualan tanah matang, yang meningkat dari Rp328,6 miliar menjadi Rp822,9 miliar. Adapun, sebagian besar disebabkan oleh peningkatan penjualan tanah matang di Kendal dari sebelumnya Rp163,6 miliar menjadi Rp800,9 miliar.

Kemudian, segmen infrastruktur mencatatkan pendapatan sebesar Rp1,03 triliun, naik 14% dari sebelumnya sebesar Rp909,4 miliar. Peningkatan ini turut dikontribusi oleh pendapatan dari pembangkit listrik yang sebesar Rp607 miliar, terutama karena adanya peningkatan pembelian listrik dari PLN dan tenant industri.

“Selain itu, kenaikan tarif jasa dan pemeliharaan sejak awal tahun 2023 juga berkontribusi terhadap pertumbuhan, karena pendapatan meningkat 12% menjadi Rp285,2 miliar,” kata Sekretaris Perusahaan KIJA, Muljadi Suganda dalam keterangan resminya, dikutip Senin (6/11/2023).