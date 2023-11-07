170 Saham Menguat, IHSG Naik Tipis ke Level 6.879

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat tipis pada perdagangan Selasa (7/11/2023). IHSG hari ini dibuka naik tipis 0,01% ke level 6.879,03.

Cukup fluktuatif dalam detik-detik awal, indeks komposit tertekan 0,01% di 6.878,82 pada semenit pertama. Sebanyak 170 saham menguat, 109 melemah, dan 244 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp199,35 miliar, dari net-volume 415,03 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 koreksi 0,09% di 917,98, indeks JII melemah 0,49% di 524,64, indeks MNC36 turun 0,14% di 352,25, sedangkan IDX30 koreksi 0,17% di 473,96.

Sektor yang ikut tertekan antara lain bahan baku 0,14%, konsumer siklikal 0,16%, dan energi 0,30%. Sedangkan sisanya di zona hijau yakni keuangan 0,01%, infrastruktur 0,08%, teknologi 0,33%, properti 0,65%, transportasi 0,27%, konsumer nonsiklikal 0,07%, industri 0,02%, dan kesehatan 0,61%.