Deretan Produk Israel yang Dijual di Indonesia

Produk yang dijual Israel di Indonesia. (Foto: VOA)

JAKARTA - Ini sederet produk Israel yang dijual di Indonesia.

Perlu diketahui, perang Israel-Hamas masih memanas hingga banyak seruan boikot produk Israel imbas dari perang tersebut.

Berikut ini Okezone telah merangkum beberapa deretan produk Israel yang dijual di Indonesia:

1. Taf Toys

Taf Toys, perusahaan penyedia perlengkapan bayi asal Israel, berhasil merangkul hati para orangtua di Indonesia.

Dengan beragam produk yang mencakup gendongan bayi, kereta bayi, mainan bayi, hingga sabuk pengaman bayi, mereka telah membuktikan bahwa kualitas dan kenyamanan adalah bahasa universal yang diucapkan oleh orangtua di seluruh dunia.

2. Edushape

Edushape, merek mainan anak-anak asal Israel, bukan hanya sekedar mainan biasa.

Mereka adalah alat pembelajaran yang melatih kecerdasan anak-anak dengan cara yang menyenangkan. Meski proses produksinya berlokasi di China, keunikan dan inovasi produk ini membuatnya sangat diminati oleh masyarakat Indonesia.