HOME FINANCE HOT ISSUE

Piala Dunia U-17 2023, Segini Biaya Pembangunan JIS

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |06:04 WIB
Piala Dunia U-17 2023, Segini Biaya Pembangunan JIS
Segini biaya bangun JIS. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Timnas Brasil memberikan pujian terhadap Indonesia terhadap kesiapannya sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023.

Pelatih Timnas Brasil Phelipe Leal kagum dengan kemegahan Jakarta International Stadion (JIS).

Juru Taktik berusia 36 tahun itu mengungkapkan bahwa Indonesia sangat serius sebagai tuan rumah Piala Dunia u-17 2023.

Leal bahkan sampai menggelengkan kepalanya karena hampir tidak percaya saat melihat kemegahan JIS dan rumputnya.

Di balik itu semua, terdapat seorang arsitek hebat dan juga biaya pembangunan yang pastinya tidak sedikit untuk membangun Stadion JIS yang sempurna itu

Namun di balik itu, ada arsitek hebat dan biaya pembangunan yang cukup besar demi Stadion JIS yang sempurna. Tiyok Prasetyoadi merupakan arsitek yang merancang Stadion JIS ini.

Telusuri berita finance lainnya
