Harga Makanan di Warteg Naik Imbas Kenaikan Cabai Cs

TANGERANG SELATAN - Kenaikan harga cabai hingga Rp90.000 per kilogram (Kg) turut berdampak pada pedagang makanan. Bahkan pedagang makanan lauk pauk siap saji berencana menaikan harga.

Pedagang mengeluhkan harga cabai yang sekarang sudah naik dua kali lipat dari harga normal sekira Rp40.000 per kg.

Salah seorang penjaga warteg di Ciputat, Fauzan (18), yang merupakan mengungkapkan naiknya harga cabai membuat warungnnya harus menaikkan harga jual masakannya. Walaupun beberapa masakan masih dijual dengan harga normal.

“Kalau enggak dinaikin juga enggak ada untungnya. Uangnya malah habis buat beli cabai semua. Kita enggak milih ganti ke cabai kering soalnya rasanya beda. Kemarin sudah nyoba buat pakai cabai kering, ujung-ujungnya dibuang soalnya rasanya jadi berubah,” ujar Fauzan, di Ciputat, Kamis (9/11/2023).

Sejauh ini, lanjut Fauzan, wartegnya tidak dapat mengurangi pasokan cabai sebanyak 2 kilogram per hari untuk menjaga kualitas masakannya. Meski demikian dirinya mengakui bahwa keuntungan sekarang tipis.

“Karena emang kalau kuliner naik turun sih, jadi untuk saat ini belom ada kerugian yang signifikan,” tambah Fauzan.

Sebelumnya, harga cabai naik dua kali lipat dari harga normal hingga mencapai Rp90.000 per kilogram (Kg). Kenaikan harga membuat pembeli menurun di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan.