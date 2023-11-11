Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Fakta Produk Teknologi Israel Diboikot Dunia

Arfiah , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |03:33 WIB
3 Fakta Produk Teknologi Israel Diboikot Dunia
Deretan produk israel yang diboikot dunia (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Sederet produk Israel ini dijual di Indonesia. Di samping itu, terdapat beberapa produk teknologi Israel yang diboikot oleh warga dunia.

Seperti yang diketahui, bahwa Israel sedang menjadi sorotan warga dunia akibat konfliknya dengan kelompok hamas serta menyerang ke wilayah Palestina tanpa henti. Hal tersebut menimbulkan reaksi dari warga dunia untuk melakukan boikot produk Israel.

Okezone telah merangkum tiga fakta produk teknologi Israel diboikot dunia dan deretan produk Israel yang dijual di Indonesia, Sabtu (11/11/2023):

1. Produk Teknologi Israel yang Diboikot Dunia

Ada enam produk teknologi Israel yang diboikot dunia. Fenomena ini menjadi salah satu imbas dari serangan Israel yang tak henti-hentinya terhadap warga Palestina.

Keenam produk teknologi ini, yaitu PillCam merupakan teknologi kamera miniatur dalam pil yang bisa memvisualisasikan dan mendeteksi gangguan saluran pencernaan. Lalu, Firebolt yaitu perusahaan penyedia data cloud untuk pengguna agar dapat menyederhanakan akses pada wawasan serta kemampuan analisisnya.

Kemudian, Waze yaitu sebuah aplikasi navigasi dan peta. Aplikasi ini dulunya dikembangkan oleh Israel sebelum akhirnya diakuisisi oleh Google. Selain itu, terdapat Jolt, yakni perusahaan startup ed-tech yang berdiri pada 2015 ini memiliki fokus pada pengembangan talenta.

Adapun brand HP yang menyediakan laptop, ponsel, serta printer. Serta, Siemens yang merupakan usaha ilegal milik Israel yang berfokus pada pembangunan EuroAsia Interconnector di pemukiman Palestina.

