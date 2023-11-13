Sucofindo Buka Lowongan Kerja, Kirim Lamaran Paling Lambat 15 November 2023

JAKARTA - PT Sucofindo (Persero) membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi. Lowongan kerja dibuka hingga 15 November 2023.

Dilansir akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan RI @kemnaker, ada beberapa formasi lowongan kerja yang sedang dibuka.

“PT Sucofindo membuka kesempatan bagi Rekanaker untuk bergabung dalam formasi-formasi yang tersedia. Pendaftaran dibuka sampai 15 November 2023 melalui tautan http://bit.ly/lowongan-sci-industri ,” mengutip keterangan dalam unggahan, (Senin 13/11/2023).

PT Sucofindo ini sedang mencari pegawai tidak tetap/ kontrak proyek di 3 posisi antara lain, Ahli Arsitektur, Ahli Struktur, dan Ahli Geoteknik.

Berikut ini, beberapa persyaratan umum bagi para pelamar.

1. Berkewarganegaraan Indonesia

2. Lokasi penempatan di Bandung

3. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai suatu instansi pemerintah maupun swasta

4. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pegawai perusahaan sebagai kakak-adik kandung/tiri/angkat; orang tua-anak kandung/tiri/angkat;