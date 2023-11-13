Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Sucofindo Buka Lowongan Kerja, Kirim Lamaran Paling Lambat 15 November 2023

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |15:16 WIB
Sucofindo Buka Lowongan Kerja, Kirim Lamaran Paling Lambat 15 November 2023
Lowongan kerja Sucofindo (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Sucofindo (Persero) membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi. Lowongan kerja dibuka hingga 15 November 2023.

Dilansir akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan RI @kemnaker, ada beberapa formasi lowongan kerja yang sedang dibuka.

“PT Sucofindo membuka kesempatan bagi Rekanaker untuk bergabung dalam formasi-formasi yang tersedia. Pendaftaran dibuka sampai 15 November 2023 melalui tautan http://bit.ly/lowongan-sci-industri ,” mengutip keterangan dalam unggahan, (Senin 13/11/2023).

PT Sucofindo ini sedang mencari pegawai tidak tetap/ kontrak proyek di 3 posisi antara lain, Ahli Arsitektur, Ahli Struktur, dan Ahli Geoteknik.

Berikut ini, beberapa persyaratan umum bagi para pelamar.

1. Berkewarganegaraan Indonesia

2. Lokasi penempatan di Bandung

3. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai suatu instansi pemerintah maupun swasta

4. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pegawai perusahaan sebagai kakak-adik kandung/tiri/angkat; orang tua-anak kandung/tiri/angkat;

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182852/kerja-X2jU_large.jpg
Chandra Asri (TPIA) Emiten Milik Prajogo Pangestu Buka Lowongan Kerja untuk Fresh Graduate, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/455/3180384/magang-r0pd_large.jpg
Magang Nasional Batch 2 Resmi Dibuka, Ini Cara Daftar hingga Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180048/menaker-ynfN_large.jpg
Program Magang Nasional 2025 Batch 2 Dibuka, Kuota 80 Ribu Fresh Graduate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177981/lowongan_kerja-5ES8_large.jpg
Alumni Program Magang Nasional Bakal Jadi Karyawan Setelah 6 Bulan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177960/menaker-7hYu_large.png
Menaker: Program Magang Berbayar Jadi Agenda Rutin, Tahun 2026 Dibuka Kuota 100.000 Fresh Graduate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/455/3174597/kerja-V5cD_large.jpg
Daftar Perusahaan yang Buka Program Magang Nasional Dapat Gaji UMP, Pendaftaran 7 Oktober
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement