HOME FINANCE HOT ISSUE

Ganjar Pranowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menyentuh 7%

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |13:47 WIB
Ganjar Pranowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menyentuh 7%
Ganjar Pranowo Bicara soal Pertumbuhan Ekonomi RI (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Bakal Calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menyatakan strategi ambisiusnya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia, menargetkan pertumbuhan hingga 7% per tahun.

Ganjar menyatakan kunci utama untuk mencapai target ini adalah memberikan kepastian hukum dan memastikan penegakan hukum yang kuat, dengan harapan agar investasi dapat mengalir ke Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan pekerjaan.

"Maka kita dorong, kita bicara dengan salah satu pengusaha agar dapat tumbuh: kepastian dan penegakan hukum. Ini harus selesai, pemerintahan bersih, bergerak dengan sendirinya, hal ini menarik karena dia seorang pengusaha," kata Ganjar dikutip, Selasa, (14/11/2023)

Dalam dokumen visi-misi Menuju Indonesia Unggul, Ganjar dan calon wakil presidennya, Mahfud MD, menetapkan target rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7%.

Ganjar menyebut bahwa angka ini bukan tanpa dasar, dan telah didiskusikan dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang meminta strategi untuk mengatasi middle income trap.

Telusuri berita finance lainnya
