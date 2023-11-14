Pak Bas: Bayar Tol Tanpa Sentuh Jadi Diterapkan pada Desember 2023

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan uji coba sistem transaksi Tol Non Tunai Nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) dilakukan secara perdana di Tol Bali Mandara pada pekan kedua Desember 2023.

"Pekan kedua Desember tahun ini," ujar Basuki dikutip Antara, Selasa (14/11/2023).

Kementerian PUPR melakukan uji coba kemudian dilakukan evaluasi, serta kalau dinilai berhasil maka uji coba MLFF tersebut diperluas.

"Setelah MLFF dilakukan uji coba kemudian dilakukan evaluasi dan kalau itu berhasil maka diperluas. Saya ingatkan bahwa transisi dari pembayaran tunai ke pembayaran non-tunai melalui taping kartu e-toll memiliki tantangannya," kata Basuki.

Begitu pula untuk transisi dari taping kartu e-toll ke sistem MLFF, lanjutnya, terdapat perubahan sikap dan disiplin dari pengguna jalan tol.

Selama proses transisi dan uji coba MLFF, Kementerian PUPR tetap mengoperasikan palang atau barrier di gerbang tol untuk mencegah potensi kerugian atau potential loss.