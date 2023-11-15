IHSG Berpeluang Lanjutkan Penguatan, Catat Rekomendasi Saham Berikut

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang melanjutkan fase penguatan karena pada perdagangan sebelumnya, indeks ditutup dekat di bawah resisten 6.887.

“Hari ini IHSG akan mulai menguat menuju 6.968 apabila menembus ke atas 6.887,” kata Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova dalam risetnya, Rabu (15/11/2023).

Adapun, level support IHSG berada di 6.734, 6.675 dan 6.633. Sementara level resistennya di 6.878, 6.968 dan 7.058.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan hold atau buy on weakness pada saham PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) di rentang harga Rp1.370-Rp1.420 dengan target harga terdekat di Rp1.540. AKRA akan rebound untuk melanjutkan pembentukan wave c dari (b) apabila harga tetap berada di atas support terdekat di level Rp1.420.

Aksi hold atau buy on weakness juga direkomendasikan pada saham PT Astra International Tbk (ASII) di rentang harga Rp5.500-Rp5.550 dengan target harga terdekat di Rp6.000. ASII sudah dekat dengan akhir wave (c) dari [x] dan diperkirakan akan memulai pembalikan tren selama harga tidak menembus ke bawah Rp5.475.