Tips MotionTrade, Ini Penjelasan soal HAKA dan HAKI dalam Investasi Saham

JAKARTA - MNC Sekuritas melalui aplikasi MotionTrade memfasilitasi transaksi saham dan reksa dana.

Dalam investasi saham, investor sering menggunakan berbagai strategi agar dapat mengoptimalkan investasi mereka. Istilah Hajar Kanan (HAKA) dan Hajar Kiri (HAKI) menjadi salah satu istilah yang dijumpai pada instrumen investasi saham. Kedua istilah ini sering dikaitkan dengan bid dan offer.

Istilah HAKA saham artinya mengacu pada tampilan kolom harga offer yang biasanya terletak di sisi sebelah kanan. Strategi HAKA dilakukan dengan memasang harga beli (bid) dengan harga tertinggi yang ada pada kolom offer tertinggi pada saat itu.

Strategi ini biasanya akan dilakukan oleh trader ketika merasa yakin bahwa harga saham yang dibeli akan menguat sehingga tentunya akan memberikan keuntungan baginya.

Istilah HAKI merupakan strategi investasi dengan melakukan penjualan saham dengan harga bid paling rendah pada pasar. HAKI dilakukan apabila trader memprediksi bahwa suatu saham yang dimiliki cenderung turun sehingga berpotensi menyebabkan kerugian apabila tidak dijual.