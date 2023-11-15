Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Turun, Inflasi Amerika Capai 3,2% di Oktober

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |07:34 WIB
Harga BBM Turun, Inflasi Amerika Capai 3,2% di Oktober
Inflasi AS melandai di Oktober (Foto: Halomoney)
A
A
A

JAKARTA - Laju inflasi Amerika Serikat mencapai 3,2% secara year-on-year (yoy) pada Oktober 2023. Inflasi lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 3,7% yoy.

Data Biro Statistik Departemen Tenaga Kerja juga mencatat inflasi inti (yang tidak termasuk komponen pangan dan energi) melandai di level 4,0% (YoY), dari sebelumnya 4,1%(YoY).

Secara bulanan, inflasi stabil 0,0% (MoM) dari 0,2% pada bulan September, demikian juga inflasi inti bulanan juga meningkat 0,2% dari sebelumnya 0,3%.

Penurunan harga bahan bakar minyak menjadi penyumbang penurunan indeks harga konsumen (CPI) di Negeri Paman Sam, mengimbangi harga sewa properti yang masih memanas.

Mengutip NPR, Selasa (14/11), harga bensin turun sekitar 5%, sedangkan harga gas rata-rata secara nasional sekarang mencapai USD3,35 per galon — turun lebih dari 40 sen dari tahun lalu.

