Berapa Kekayaan Chris Martin Sekarang? Ini Jumlahnya

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |20:04 WIB
Harta kekayaan Chris Martin. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berapa kekayaan Chris Martin sekarang? Berikut akan dibahas dalam artikel ini.

Chris Martin adalah salah satu penyanyi dan penulis lagu paling populer di Inggris. Kedatangan Chris Martin ke Indonesia tentunya menjadi perhatian netizen. Apalagi Chris Martin menyempatkan jalan tanpa alas di Jakarta.

Chris Martin akan tampil bersama grupnya yakni Coldplay di Stadion Utama Bung Karno pada Rabu (15/11/2023).

Ini adalah suatu momen penting di mana Coldplay akan tampil untuk pertama kalinya di depan fans Indonesia.

Lalu berapa besaran harta kekayaan Chris Martin? Berdasarkan catatan Okezone harta kekayaan Chris Martin mencapai sekitar USD160 juta atau setara dengan Rp2,4 triliun.

Kekayaan bersihnya mengalami peningkatan dengan mencapai USD30 juta menjadi 160 juta pada tahun 2023.

