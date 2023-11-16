Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Punya Rp625 Triliun, Prajogo Pangestu Lebih Tajir dari Jack Ma

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |04:13 WIB
Punya Rp625 Triliun, Prajogo Pangestu Lebih Tajir dari Jack Ma
Kekayaan Prajogo Pangestu, Orang Terkaya Indonesia. (foto: Okezone.com/Forbes)
A
A
A

JAKARTA - Prajogo Pangestu menjadi orang terkaya Indonesia. Dia merupakan mantan sopir angkot yang kini memiliki kekayaan mencapai USD40,4 miliar atau sekitar Rp625,7 triliun (kurs Rp15.490 per USD),

Menurut laporan terbaru Forbes The Real-Time Billionaires, Jakarta, Rabu (15/11/2023), kekayaan Prajogo mendekati pendiri TikTok, Zhang Yiming, yang mencatatkan harta kekayaan sebesar USD43,4 miliar. Bahkan, kekayaannya melampaui figur ternama seperti pendiri Alibaba, Jack Ma, yang berada di posisi 61 dengan kekayaan USD25,5 miliar.

Prajogo, lahir dari keluarga pedagang karet di Sungai Betung, Kalimantan Barat pada tahun 1944, telah menapaki perjalanan hidup yang luar biasa. Meskipun hanya tamat sekolah menengah, tekadnya untuk merubah nasib membawanya merantau ke Jakarta pada tahun 1960.

Namun, perjalanan Prajogo tidaklah mulus. Di Ibukota, dia mengalami kegagalan dalam mendapatkan pekerjaan, memaksa dirinya kembali ke kampung halaman dan memulai karier sebagai sopir angkot. Keberuntungan, bagaikan matahari terbit, datang saat Prajogo bertemu dengan pengusaha kayu asal Malaysia, Bong Sun (Burhan Uray), pada akhir tahun 1969.

Bisnis kayu yang di mulainya berkembang pesat. Pada tahun 1976, Prajogo Pangestu diangkat sebagai General Manager (GM) Pabrik Plywood Nusantara Gresik, Jawa Timur, setelah kurang lebih tujuh tahun bekerja keras.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement