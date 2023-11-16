Ternyata Ini yang Bikin Prajogo Pangestu Jadi Orang Terkaya di RI Berharta Rp620 Triliun

JAKARTA - Prajogo Pangestu mencatat kenaikan harta kekayaan yang begitu pesat. Hal tersebut berkat bisnis energi panas bumi yang dijalaninya.

Saham Barito Renewables Energy (BREN) yang dimiliknya meroket di bulan lalu. Padahal perusahaan yang memproduksi listrik dari tenaga panas bumi tersebut baru melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin 9 Oktober 2023.

Peningkatan saham BREN pun mendongkrak kekayaan Prajogo Pangestu hingga mencapai rekor teringgi sebesar USD40 miliar atau setara Rp620 triliun (kurs Rp15.515 per USD).

Prajogo Pangestu pun melampaui kekayaan miliarder batu bara Low Tuck Kwong dengan kekayaan bersih USD26,5 miliar.

Kakak beradik R Budi Hartono dan Michael Hartono juga turun satu tingkat ke urutan ketiga dan keempat orang terkaya Indonesia. Dengan kekayaan bersih masing-masing sebesar USD24,8 miliar dan USD23,7 miliar.

Melansir Forbes, Kamis (16/11/2023), sebagian besar cuan Prajogo Pangestu didapat dari meroketnya nilai sahamnya Barito Renewables Energy. Saham perusahaan telah meningkat lima kali lipat sejak itu, dengan lonjakan 25% tercatat dalam satu hari pada minggu lalu.

Hal ini memicu pemutusan arus dan menyebabkan bursa saham menghentikan sementara perdagangan saham perusahaan pada Jumat lalu untuk mengendalikan volatilitas harga. Perdagangan dilanjutkan pada hari Senin, tetapi kapitalisasi pasarnya masih sekitar USD45miliar, naik dari USD8,3 miliar saat tercatat di bursa.

Barito Renewables merupakan induk perusahaan Star Energy Geothermal Group, produsen panas bumi terbesar di Indonesia dengan kapasitas 886 megawatt. Star Energy mengoperasikan tiga proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi di provinsi Jawa Barat, dan memiliki izin untuk melakukan eksplorasi di beberapa bagian provinsi Maluku Utara dan Lampung.

Menurut firma riset ThinkGeoEnergy, Indonesia merupakan produsen energi panas bumi terbesar kedua di dunia, setelah AS, dengan kapasitas terpasang pembangkit listrik panas bumi sebesar 2.356 megawatt pada akhir tahun lalu.

Tahun lalu, Green Era, sebuah kendaraan tujuan khusus dari kantor keluarga Pangestu yang berbasis di Singapura, mengambil alih Star Energy, dengan mengakuisisi sepertiga saham BCPG Thailand senilai USD440 juta. Sisa sahamnya sudah dipegang oleh Barito Pacific, perusahaan induk yang terdaftar di mana Pangestu memiliki saham mayoritas.