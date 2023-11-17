Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dekarbonisasi dan Transisi Energi, Intip Rencana Bisnis Kilang Pertamina

Arfiah , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |19:20 WIB
Dekarbonisasi dan Transisi Energi, Intip Rencana Bisnis Kilang Pertamina
Energi terbarukan. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) mengawal roadmap dekarbonisasi dan transisi energi. Terhitung akumulatif hingga tahun 2022, KPI tercatat mengurangi emisi karbon setara 3,3 juta ton CO2.

"Komitmen ini akan terus kami lanjutkan dengan target reduksi emisi operasi hingga 32% di tahun 2030 guna menyambut bauran energi 2030 maupun net zero emission 2060 yang dicanangkan pemerintah Indonesia,” ujar Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

Selain itu, dalam menjalankan pengembangan kilang dan menghadapi transisi energi ke depan, KPI berupaya untuk menyeimbangkan antara security, affordability dan sustainability atau yang disebut dengan energi trilemma, sehingga fokus KPI adalah untuk dapat memproduksi bahan bakar fosil termasuk BBM sesuai kebutuhan nasional namun dengan emisi yang lebih rendah atau ramah lingkungan, serta berfokus pada hilirisasi produk turunan kilang seperti Petrokimia.

Aspek transisi energi berkeadilan yang mempertimbangkan pasar tersebut selaras dengan kajian Kementerian ESDM.

Taufik menjelaskan bahwa KPI telah merancang strategi utama guna menjawab penurunan emisi karbon di kilang: yaitu berbasis teknologi, hingga berbasis alam atau Nature-Based Solution.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186874/pertamina-47UQ_large.jpg
Ini Langkah Pertamina Pulihkan Distribusi Energi di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186384/pertamina-BoNx_large.jpg
Pekerja SPBU Pertamina Dipersiapkan Hadapi Situasi Darurat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186072/bbm_pertamina-TuUO_large.jpg
Pertamina Patra Niaga Pastikan Energi Aman Selama Libur Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186070/bbm_pertamina-kFsQ_large.jpg
Pertamina Bakal Tambah Impor BBM 1,4 Juta KL, 40 Persen dari AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184273/digitalisasi_di_sektor_maritim-czGQ_large.png
Pertamina Ungkap Proses Digitalisasi di Sektor Maritim Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183470/pertamina-LulP_large.jpg
Pertamina Ungkap Jurus Kejar Target NZE 2026 di Forum COP30
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement