Siapakah Dokter Terkaya di Indonesia? Ini Dia Orangnya

JAKARTA - Siapakah Dokter terkaya di Indonesia? Dokter adalah suatu profesi medis yang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Seorang Dokter memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendiagnosis, merawat, dan menyembuhkan berbagai macam penyakit, serta memberikan saran dan pengobatan kepada para pasien.

Di Indonesia sendiri Profesi Dokter memiliki organisasi yang bernama Ikatan Dokter Indonesia (IDI). IDI bertugas sebagai organisasi yang menaungi para dokter di seluruh Indonesia.

Organisasi ini berafiliasi dengan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI. Dengan adanya sebuah organisasi ini diharapkan dapat menciptakan Dokter Indonesia yang beretika, mandiri, profesional, dan menjunjung tinggi kesejawatan.

Lalu siapakah dokter terkaya di Indonesia? simak penjelasan dalam artikel ini.

Dirangkum Okezone pada, Jumat (17/11/2023) Dokter terkaya di Indonesia adalah Dokter Boenjamin Setiawan. Pada tahun 2022 Forbes melaporkan bahwa harta kekayaan Dr Boen mencapai mencapai USD4,8 miliar atau sekitar Rp72 triliun (kurs Rp15.000 per dolar AS).