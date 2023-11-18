MNC Asset Gandeng Pekerja dan Penikmat Seni Asal Bali Perluas Pasar Reksa Dana

TANGERANG - PT MNC Asset Management menggandeng Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Pusat dengan Pemerintah Kota Denpasar serta bersinergi dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Banten bersama Krama Suka Duka Hindu Dharma (KSHD) Banjar Tigaraksa. Kerjasama ini merupakan upaya MNC Asset memperluas jangkauan pasar reksa dana.

Dalam rangka memperluas segmentasi pasar reksa dana dan memberikan literasi keuangan kepada komunitas, MNC Asset Management mendukung acara kesenian Pergelaran Drama & Tari ‘One Night in Denpasar’ yang diselenggarakan di Gedung Politeknik Keuangan Negara/STAN.

Direktur MNC Asset Management, Dimas Aditya menyebut bahwa memperluas segmentasi pasar investor reksa dana saat ini menjadi sangat penting. Salah satunya adalah mendukung target pemerintah terkait inklusi keuangan di masyarakat menjadi 90% pada 2024.

“MNC Asset management memberikan dukungan kepada penikmat seni, khususnya seni di Bali, jadi kami memang masuk ke komunitas pecinta seni dengan memberikan dukungan dalam bentuk literasi dan inklusi keuangan tentang investasi, khususnya reksa dana,” kata Dimas di Aula Gedung Politeknik Keuangan Negara, Tangerang Selatan pada Sabtu (18/11/2023).

Dimas mengungkapkan bahwa, acara ini juga menjadi salah satu tanda bahwa tahun 2023 ini merupakan momentum bangkitnya kesenian di Indonesia, setelah pada tahun 2020-2022 diterpa pandemi Covid-19 dan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang menyebabkan karya-karya seni tidak bisa dinikmati langsung oleh para penikmatnya.

MNC Asset Management mendukung acara ini bertujuan untuk memperkenalkan investasi reksa dana kepada para pekerja dan penikmat seni, agar cakupan edukasi reksa dana semakin meluas sampai ke semua kalangan. Selain itu, MNC Asset Management juga ingin menyampaikan pesan bahwa investasi adalah salah satu cara untuk melindungi dan meningkatkan kekayaan dan juga Investasi kini semakin mudah dijangkau karena semakin majunya digitalisasi, seperti reksa dana online MotionFunds.