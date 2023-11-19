Pencairan Pensiunan PNS Tanpa Dokumen, Ini Caranya

JAKARTA - PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau Taspen (Persero) memberikan kemudahan dalam pembayaran pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Adapun komitmen ini terwujud melalui Pembayaran Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi ASN Tanpa Dokumen pada Bank Mandiri Taspen wilayah Jakarta, Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua).

BACA JUGA:

Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan para peserta dalam mendapatkan manfaatnya, khususnya bagi para peserta pada Batas Usia Pensiun yang kesulitan untuk mempersiapkan persyaratan dokumen klaim secara fisik.

"Hal ini merupakan komitmen untuk terus memberikan kualitas layanan demi tercapainya kesejahteraan ASN yang berkelanjutan. Adapun layanan ini merupakan upaya Taspen dalam menghadirkan layanan proaktif guna pelayanan yang optimal kepada peserta," kata Direktur Operasional Taspen Ariyandi dalam keterangan resmi, Minggu (19/11/2023).

Layanan Pembayaran Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi ASN yang mencapai Batas Usia Pensiun Tanpa Fisik merupakan upaya aktif peningkatan layanan kepada para ASN dan pensiunan.

BACA JUGA:

Dalam upaya ini juga memakai tiga prinsip utama, yakni tanpa dokumen fisik, tanpa kehadiran fisik, dan tanpa diurus secara fisik.

Layanan ini tentunya memberikan kemudahan bagi para ASN untuk dapat menikmati hak pensiunnya tanpa harus datang ke kantor melakukan pengurusan.