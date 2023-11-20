Apakah Token Listrik PLN Bisa Kadaluarsa?

JAKARTA- Mengulik apakah token listrik PLN bisa kadaluarsa saat tidak dipakai? Hal ini menjadi salah pertanyaan pengguna yang belum tahu mengenai info penggunaan token listrik. Apalagi, token listrik merupakan salah satu layanan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam memudahkan konsumen.

Lantas apakah token listrik PLN bisa kadaluarsa saat tidak dipakai?Dalam akun twitter resminya, PLN menegaskan bahwa token listrik tidak memiliki tanggal kadaluarsa dan dapat digunakan selama nomer kWh meter sesuai pembelian.

Untuk itu memasukkan kode nomer perlu diperhatikan agar bisa menggunakan token listrik. Lantas bagaimana jika ada terjadi masalah saat penggunaan token listrik tidak bisa digunakan? Berikut caranya :

1. Adukan melalui email PLN

Masalah mengisi token listrik yang gagal terus bisa Anda laporkan ke PLN selaku penyedia jasa melalui email. Anda bisa menuliskan permasalahan terhadap listrik yang Anda alami tersebut dan dikirim ke alamat [email protected].

2. Hubungi call center PLN

Selain bisa mengadukan keluhan melalui email, Anda juga bisa mengadukan masalah pengisian token listrik yang terus menerus gagal melalui call center PLN di nomor 123.