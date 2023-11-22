Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tips MotionTrade: Mengenal Istilah Lot dalam Investasi Saham

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |09:32 WIB
Tips MotionTrade: Mengenal Istilah Lot dalam Investasi Saham
Mengenal istilah Lot dalam investasi saham (Foto: MNC Sekuritas)
A
A
A

JAKARTA – Mengenal istilah Lot dalam investasi saham. MNC Sekuritas kembali memberikan edukasi bagi investor pasar saham melaui tips MotionTrade.

MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Istilah "lot" merupakan hal yang perlu dipahami oleh investor pemula ketika akan berinvestasi pada instrumen saham. Lot saham merupakan satuan resmi yang selalu digunakan dalam proses transaksi saham. Jika seseorang membeli atau menjual sebuah saham, maka hal yang perlu dipastikan adalah menentukan berapa jumlah lot yang ingin dibeli atau dijual.

Acuan transaksi yang dilakukan pada perdagangan saham bukan berdasarkan jumlah lembar saham, namun berdasarkan jumlah satuan lot yang telah diatur dan ditentukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI telah menetapkan aturan bahwa 1 lot saham senilai dengan 100 lembar saham. Sebagai contoh, Jika Anda ingin membeli saham di sebuah perusahaan A dengan harga Rp1.500 per lembar saham, maka Anda perlu mengeluarkan dana Rp150.000 untuk mendapatkan 1 lot (100 lembar) saham di perusahaan A.

Harga saham tiap emiten dapat berbeda-beda, sekalipun dalam sektor industri yang sama. 1 lot saham bisa saja terasa besar bagi investor yang ingin berinvestasi di emiten tersebut. Misalnya, harga saham di perusahaan X berada di level Rp34.200 per lembar. Untuk bisa berinvestasi di perusahaan tersebut, maka investor perlu menyiapkan Rp3.420.000 untuk membeli 1 lot saham dari emiten X.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
