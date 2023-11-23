Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Nasabah Bisa Tuntut Debt Collector, Begini Ketentuannya

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |04:01 WIB
Ternyata Nasabah Bisa Tuntut Debt Collector, Begini Ketentuannya
Ketentuan untuk tuntut Debt Collector pinjol yang meneror dan mengancam. (Foto: Freepik0
A
A
A

JAKARTA - Pinjaman online (pinjol) memang memberikan solusi untuk memenuhi kebutuhan mendesak, namun dapat menjadi permasalahan ketika digunakan secara tidak tepat.

Jika tidak dikelola dengan bijak, utang tersebut bisa menumpuk dan sulit untuk dibayarkan. Adapun, beberapa konsekuensi yang harus dihadapi apabila situasi ini terjadi contohnya termasuk sanksi berupa denda dan penurunan skor kredit. Selain itu, juga mungkin terjadi upaya penagihan cicilan oleh penagih (debt collector).

 BACA JUGA:

Debt collector atau penagih utang seringkali menjadi pihak yang terlibat dalam upaya penagihan tersebut.

Namun, apakah seorang peminjam pinjol memiliki hak untuk menuntut debt collector jika mereka merasa diperlakukan tidak adil atau melanggar hak-hak konsumen?

 BACA JUGA:

Di Indonesia, terdapat Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak dan tanggung jawab konsumen, termasuk dalam konteks penagihan utang.

Beberapa aspek yang perlu dipahami terkait penagihan utang dan debt collector di Indonesia mencakup prinsip bahwa penagihan utang harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan konsumen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement