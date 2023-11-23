JAKARTA - DPR RI menyoroti soal rencana TikTok Shop yang akan kembali dibuka di Indonesia.
Anggota DPR RI Komisi VI Mufti Anam menilai rencana hadirnya TikTok Shop menandakan bahwa pemerintah plin-plan dalam perlindungan kepada pelaku UMKM.
"Saya dengar TikTok Shop akan dibuka kembali. Kenapa pemerintah ini plin-plan, kemarin ditutup, sekarang dibuka," ujar Mufti dalam rapat kerja bersama Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/11/2023).
Mufti menekankan kalau nantinya TikTok Shop kembali dibuka, maka pemerintah harus memberikan jaminan terhadap para pelaku UMKM.
"Kami pengen kalau dibuka pun tidak ada yang dirugikan," tuturnya.