HOME FINANCE HOT ISSUE

TikTok Shop Bakal Buka Lagi, DPR ke Menkop Teten: Kenapa Pemerintah Plin-Plan

Ikhsan Permana , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |14:03 WIB
TikTok Shop Bakal Buka Lagi, DPR ke Menkop Teten: Kenapa Pemerintah Plin-Plan
DPR RI soroti soal TikTok Shop yang akan kembali dibuka di RI. (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA - DPR RI menyoroti soal rencana TikTok Shop yang akan kembali dibuka di Indonesia.

Anggota DPR RI Komisi VI Mufti Anam menilai rencana hadirnya TikTok Shop menandakan bahwa pemerintah plin-plan dalam perlindungan kepada pelaku UMKM.

 BACA JUGA:

"Saya dengar TikTok Shop akan dibuka kembali. Kenapa pemerintah ini plin-plan, kemarin ditutup, sekarang dibuka," ujar Mufti dalam rapat kerja bersama Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Mufti menekankan kalau nantinya TikTok Shop kembali dibuka, maka pemerintah harus memberikan jaminan terhadap para pelaku UMKM.

 BACA JUGA:

"Kami pengen kalau dibuka pun tidak ada yang dirugikan," tuturnya.

Halaman:
1 2
