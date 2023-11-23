Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI Siapkan Uang Tunai Libur Nataru, Ramadhan hingga Pemilu 2024

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |19:31 WIB
BI Siapkan Uang Tunai Libur Nataru, Ramadhan hingga Pemilu 2024
Bank Indonesia siapkan uang tunai (Foto: BI)
A
A
A

JAKARTA - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Joewono mengatakan BI sudah menyiapkan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan Natal 2023, Tahun Baru dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 serta Ramadhan 1445 H.

“Kita sudah mulai melakukan distribusi atau front loading. Lima bulan ke depan jadi kita akan melakukan front loading supaya tidak crowded,” kata Doni dalam konferensi pers terkait hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) dikutip Antara, Kamis (23/11/2023).

Ia mengatakan kebutuhan uang tunai dalam lima bulan ke depan dapat meningkat 6 sampai 8 persen dibandingkan kebutuhan normal karena ketiga perhelatan besar dalam waktu berdekatan tersebut.

Perhitungan itu didasarkan pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 yang juga bersamaan dengan momentum Ramadhan dan Idul Fitri.

BI pun menyiapkan uang tunai yang layak edar dan terjaga kualitasnya. “Biasanya uang-uang yang baru itu disiapkan untuk orang yang merayakan Natal dan tahun baru,” katanya.

