HOME FINANCE HOT ISSUE

Dirut Pertamina Nicke Widyawati Masuk Daftar Wanita Paling Berpengaruh di Dunia 2023

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |20:53 WIB
Dirut Pertamina Nicke Widyawati Masuk Daftar Wanita Paling Berpengaruh di Dunia 2023
Dirut Pertamina Nicke Widyawati Masuk Daftar Most Powerful Woman 2023. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati masuk daftar Fortune Global The 100 Most Powerful Woman 2023. Dirinya menjadi satu-satunya perempuan dari Indonesia dan Asia Tenggara yang ada di dalam daftar tersebut.

"Congratulations! Nicke Widyawati masuk daftar Fortune Global The 100 Most Powerful Woman 2023," tulis Pertamina dalam Instagramnya, Kamis (23/11/2023).

Perseroan mencatat bahwa capaian tersebut menjadi tahun keempat berturut-turut. Di mana Nicke Widyawati juga masuk dalam daftar perempuan berpengaruh skala internasional versi Fortune Global 2020 dan 2022, serta Forbes 2021.

"Penghargaan tingkat global ini menjadi energi bagi para perwira Pertamina untuk terus berjuang meningkatkan produksi migas sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih bersih dan rendah karbon sebagai salah satu prioritas bagi Pertamina," tulis Pertamina.

Postingan Pertamina soal Nicke pun disambut banyak komentar masyarakat.

"Wow luar biasa pencapaian Bu Nicke sampai saat ini🥳✌🏻," tulis @jwyflwers.

