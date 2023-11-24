Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 7.016 Jelang Akhir Pekan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |09:15 WIB
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 7.016 Jelang Akhir Pekan
IHSG menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,17% di 7.016 pada perdagangan hari ini Jumat (24/11/2023).

Indeks komposit bertahan hijau 0,29% di 7.024,96. Sebanyak 135 saham menguat, 61 melemah, dan 273 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp142,89 miliar, dari net-volume 242,89 juta saham yang diperdagangkan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Urban Jakarta Propertindo Tbk (URBN) menguat 21,11% di Rp218, PT Indointernet Tbk (EDGE) melesat 12,73% di Rp10.850, dan PT Surya Permata Andalan Tbk (NATO) melesat 11,84% du Rp170.

Sedangkan tiga top losersnya adalah PT Era Graha Realty Tbk (IPAC) turun 8,11% di Rp102, PT Menn Teknologi Tbk (MENN) melemah 7,69% di Rp24, dan PT Sumber Mas (SMKM) koreksi 6,94% di Rp67.

(Taufik Fajar)

