4 Perbedaan Makna Warna Tutup Botol di Air Minum Kemasan

JAKARTA - Warna tutup botol air minum kemasan ternyata memiliki makna dan fungsi berbeda.

Beragam minuman kemasan hadir di pasaran dengan tutup berwarna-warni.

Selain dari segi rasa yang memikat, perhatian juga tertuju pada perbedaan warna tutup botol ini.

Tak ada standar universal untuk warna tutup botol plastik air mineral yang berlaku di semua merek atau negara. Akan tetapi, di beberapa negara praktik umum menunjukkan bahwa warna tutup botol plastik dapat memberikan informasi tambahan tentang jenis atau sifat air yang terkandung di dalamnya.

Umumnya, tutup botol berwarna biru mungkin menandakan bahwa air tersebut adalah air netral, sementara tutup botol berwarna merah dapat mengindikasikan air berkarbonasi atau berperisa.