Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Perbedaan Makna Warna Tutup Botol di Air Minum Kemasan

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |05:02 WIB
4 Perbedaan Makna Warna Tutup Botol di Air Minum Kemasan
Perbedaan warna tutup botol. (Foto: Foodnavigator Asia)
A
A
A

 

JAKARTA - Warna tutup botol air minum kemasan ternyata memiliki makna dan fungsi berbeda.

Beragam minuman kemasan hadir di pasaran dengan tutup berwarna-warni.

 BACA JUGA:

Selain dari segi rasa yang memikat, perhatian juga tertuju pada perbedaan warna tutup botol ini.

Tak ada standar universal untuk warna tutup botol plastik air mineral yang berlaku di semua merek atau negara. Akan tetapi, di beberapa negara praktik umum menunjukkan bahwa warna tutup botol plastik dapat memberikan informasi tambahan tentang jenis atau sifat air yang terkandung di dalamnya.

 BACA JUGA:

Umumnya, tutup botol berwarna biru mungkin menandakan bahwa air tersebut adalah air netral, sementara tutup botol berwarna merah dapat mengindikasikan air berkarbonasi atau berperisa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement