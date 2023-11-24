Dampak Perubahan Iklim Kian Mengkhawatirkan, Apa Solusinya?

JAKARTA - Dampak perubahan iklim yang semakin meningkat dan menjadi isu global yang tengah diperbincangkan.

Di mana dampak itu sudah mulai terjadi dari dari banjir, kekeringan hingga topan dan gelombang panas. Hal ini membuat kehidupan manusia dan ekonomi di seluruh dunia terutama di negara-negara berkembang harus melindungi diri mereka sendiri.

Oleh karena itu, negara-negara harus meningkatkan upaya mereka agar dapat kembali ke jalur yang benar.

Laporan terbaru Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) menunjukkan bahwa tindakan yang diambil pada dekade ini akan memiliki dampak selama ribuan tahun.

Diketahui bahwa global stocktake yang akan berlangsung pada tahun 2023, menjadi kesempatan penting untuk memperbaiki arah dan mempercepat aksi iklim global.

Managing Director for Global Delivery World Resources Institute (WRI), Moazzam Malik mengatakan global stocktake pertama menandai evaluasi paling mendalam atas tindakan global untuk menjawab masalah perubahan iklim hingga saat ini.

Serta merangkum lebih dari 1600 dokumen dari berbagai sumber serta masukan bukan hanya dari ilmuwan dan pemerintah tetapi juga kota-kota, bisnis, petani, masyarakat adat, masyarakat sipil dan lainnya.