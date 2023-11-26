Daftar Produk Teknologi Israel yang Masih Digunakan di Indonesia

JAKARTA - Teknologi adalah sektor terbesar dalam perekonomian Israel. Hal ini, menjadikan perekonomian Israel mengalami reformasi pasar bebas dan terus tumbuh dengan pesat sejak saat itu.

Berikut ini produk perusahaan teknologi asal Israel yang banyak digunakan di Indonesia dilansir dari berbagai sumber:

BACA JUGA: 6 Fakta Pembebasan Sandera Hamas dan Tahanan Palestina

1. iPhone

Apple mendesain dan menjual iPhone, tapi tidak memproduksi komponennya. Beberapa produknya dirancang di California, namun bukan berarti produk tersebut diproduksi di sana.

Sebaliknya, Apple menggunakan produsen dari seluruh dunia untuk mengirimkan komponen individual. Dalam hal ini, terdapat ratusan komponen individual di setiap iPhone, tidak mungkin mencantumkan setiap produsen yang produknya terdapat di ponsel tersebut.