Chief Talk Okezone: Cerita Presdir MR DIY Indonesia soal Pahitnya Dampak Covid-19 ke Bisnis Usaha

JAKARTA - President Director of MR DIY, Darwin Cyril Noerhadi bercerita mengenai masa-masa terberatnya dalam menjadi seorang Direktur di President Director of MR DIY, Darwin Cyril Noerhadi bercerita mengenai masa-masa terberatnya dalam menjadi seorang Direktur di perusahaan

“Jadi pengalaman yang tidak terlupakan di MR DIY, yang luar biasa besar dan tidak terlupakan selain membuka tadi toko pertama adalah pada saat masuk masa pandemi, itu sangat luar biasa,” ujar Darwin dalam acara Chief Talk Okezone, Rabu, 29 November 2023.

Dia mengatakan kalau masa pandemi Covid-19 jadi momen terberatnya.

“Di awal tahun 2020 itu sudah sempat ada indikasi bahwa Covid ini akan masuk ke Hongkong dari China dan bisa travel (memasuki wilayah lainnya) dan seterusnya. Pada awalnya kita masih waspada saja tetapi belum ada perubahan yang signifikan, sampai pada titik di mana betul-betul ada permasalahan yang wafat atau meninggal dengan Covid,” katanya.

Dia mengaku kalau saat itu keputusan pemerintah melakukan pembatasan sedikit menghambat pertumbuhan perusahaan.