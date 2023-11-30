Gaji dan Tunjangan yang Diterima Lulusan Akpol Polri

JAKARTA – Segini gaji dan tunjangan lulusan Akpol Polri. Akademi Kepolisian (Akpol) merupakan institusi Pendidikan yang bertujuan untuk melatih dan membentuk perwira polisi.

Generasi muda di Indonesia Sebagian besar memiliki keinginan kuat untuk bisa belajar disana dengan harapan untuk mewujudkan Impian mereka menjadi seorang polisi.

Akses untuk mengikuti Pendidikan di Akpol bukanlah mudah. Calon taruna harus memiliki kemampuan untuk menjawab semua soal tes-tes akademi Akpol dengan sempurna, memiliki kondisi fisik yang prima, dan bisa melewati berbagai ujian psikologi karena itu adalah bagian dari seleksi.

Namun, Sebagian dari mereka hanya tertarik pada profesi ini karena melihat peluang kemajuan karir yang bagus dan gaji yang tinggi.

Ternyata, segini besaran gaji dan tunjangan lulusan Akpol Polri.

Sistem dari penggajian bagi lulusan Akpol sudah diatur dan ditentukan dalam Peraturan Nomor 17 tahun 2019 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2001 yang mengatur Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Para calon polisi yang baru menyelesaikan Pendidikan di Akpol akan diberikan pangkat Ipda, yang ini merupakan peringkat Perwira Pertama (PAMA) dalam struktur organisasi yang dimiliki Kepolisian Republik Indonesia.