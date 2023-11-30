Daftar Tol Gratis Beroperasi saat Libur Natal dan Tahun Baru

JAKARTA – Daftar jalan tol gratis beroperasi saat libur Natal dan Tahun Baru (nataru). PT Hutama Karya (Persero) telah menyiapkan beberapa ruas tol di Trans Sumatera untuk dioperasikan tanpa tarif atau gratis saat musim libur Natal dan Tahun Baru 2024.

Lantas, ruas tol mana saja yang beroperasi secara gratis saat libur Natal dan Tahun Baru? Berikut Okezone beri ulasannya.

Executive Vice President (EVP) Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan, 5 ruas yang masih belum bertarif atau gratis yaitu Tol Indralaya–Prabumulih sepanjang 64,5 Km, Tol Binjai–Langsa (Stabat – Kuala Bingai) sepanjang 8 Km, serta Tol Indrapura–Lima Puluh sepanjang 15 Km.

Selanjutnya juga dioperasikan tanpa tarif ruas Tol Sigli–Banda Aceh (Blang Bintang–Baitussalam) sepanjang 12,7 Km dan Tol Indrapura–Tebing Tinggi sepanjang 26,23 Km yang dikelola oleh PT Hutama Marga Waskita (Hamawas).