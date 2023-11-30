Ini 40 Produk Israel yang Diboikot Internasional

JAKARTA - 40 produk Israel yang diboikot secara Internasional akan diulas dalam artikel ini.

Seruan boikot terhadap produk Israel terus merebak. Hal tersebut tentunya menjadi sanksi sosial atas serangan Israel kepada Palestina yang menelan belasan ribu korban jiwa.

Dari data yang beredar, terdapat 40 produk terafiliasi dengan Israel dan menjadi target boikot. Menariknya, 36 di antara produk tersebut dapat ditemukan di pasaran Indonesia.

Namun, tidak hanya masyarakat Indonesia saja yang melakukan aksi boikot tersebut. Adapun masyarakat dunia secara luas kini ikut melakukan hal tersebut.

Berikut daftar 40 produk Israel yang diboikot oleh Internasional dirangkum Okezone, Kamis (30/11/2023).

1. Sabra

2. Hewlett Packard (HP)

3. Pillsbury

4. Axa

5. PUMA

6. SodaStream

7. Ahava

8. Siemens

9. Danone

10. McDonald's

11. Starbucks

12. Coca-Cola

13. Burger King